Candidatos apresentam diferentes programas de governo para os moradores de São Gonçalo

24/08/2016 às 22:45h Enviado por: Rennan Rebello

Vice de Neilton Mulim, Graça Matos, falou sobre propostas para moradores do Alcântara 1 Foto: Divulgação

A quarta-feira foi de rua para a maioria dos candidatos ao Executivo de São Gonçalo. Cinco dos nove concorrentes pela cadeira mais alta da cidade aproveitaram a volta do sol, ontem, para cumprir agendas externas.



A campanha do candidato à reeleição, Neilton Mulim (PR), terminou com reunião no Condomínio Alcântara 1. A candidata a vice-prefeita, Graça Matos (PMDB), apresentou as principais propostas de governo. “Quero ajudar Neilton a fazer muito mais projetos e programas nas áreas da saúde, educação, pavimentação, segurança pública e outras áreas que beneficiem a população. Queremos continuar fazendo a cidade crescer e garantir obras e serviços de qualidade”, garantiu Graça.

O candidato do PSDB, Dilson Drumond, passou parte do dia gravando programas eleitorais. Mas também visitou o Porto da Pedra. Lá, observou algumas áreas onde a população denunciou os terrenos baldios que estão se transformando em lixões. “A preocupação é com a proliferação de doenças. É caso de saúde pública, um absurdo que precisamos combater. Se a coleta fosse regular, seria mais fácil combater esse problema”, afirmou.

Em dia de feira, Venda Cruz recebeu a visita de Diego São Paio (Rede), que estendeu a ação de panfletagem ao ‘vizinho’ Tenente Jardim. À tarde, o candidato ouviu os cidadãos em Porto da Pedra. “Defendemos um ‘choque de infraestrutura e urbanização’. Por meio de parcerias público-privadas, podemos promover ações integradas para a prestação dos serviços, além de acompanhar e cobrar da Cedae. Não dá para aceitar que o cidadão pague pelo serviço e seja ignorado”, disse Diego.

Mesmo com o pé operado, José Luiz Nanci (PPS), não para de trabalhar. “A vontade de ganhar essa eleição é maior do que a dor que sinto. Em breve, estarei caminhando pelas ruas e, caso demore a recuperação, vou para as ruas de qualquer jeito, nem que seja em cadeira de rodas”, garantiu Nanci.

Dejorge Patrício (PRB) gravou propaganda eleitoral. À noite, esteve no Colégio Santa Terezinha para apresentar propostas de governo. O candidato quer fazer uma gestão social, integrando projetos sociais, esportivos e a escola. Já o candidato do PDT, Brizola Neto, realizou gravações em Neves sobre o abandono dos Cieps. À noite, participou de um encontro com músicos no Jardim Catarina.