Empresário dá R$ 10 mil de recompensa por trator

24/08/2016 às 22:23h Enviado por: Rennan Rebello

O empresário Fábio Schott, que teve seu trator desaparecido na última segunda-feira, encontrou a máquina num terreno baldio abandonado em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio, no mesmo dia em que ofereceu uma recompensa de R$ 10 mil para quem a encontrasse.







De acordo com ele, um homem, que preferiu não se identificar, mostrou onde estava, mas se recusou a receber a recompensa inteira. O trator, que está avaliado em cerca de R$ 300 mil, foi recuperado pelo próprio empresário, com a ajuda de policiais. O proprietário agradeceu à imprensa pela colaboração para encontrar a retroescavadeira.





Rebelião - Um princípio de rebelião no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criadd), no bairro do Jacaré, em Cabo Frio, causou pânico entre funcionários da unidade de ressocialização de menores, que acionaram policiais do 25º BPM (Cabo Frio), que foram deslocados para o local. De acordo com o comando do batalhão, quatro viaturas com 20 policiais militares foram para o Criadd e conseguiram controlar o tumulto. Não houve registro de feridos e o caso foi registrado na 126ªDP.