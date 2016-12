Os vereadores eleitos em Maricá vão ser diplomados

13/12/2016 às 10:34h Enviado por: Sergio Soares

Posse acontecerá no cinema público Henfil Foto: Divulgação

Depois das eleições municipais, chegou a hora de diplomar os eleitos em Maricá. No próximo dia 19, será realizada pela 55ª Zona Eleitoral, a cerimônia de diplomação dos candidatos Eleitos e respectivos suplentes no pleito de Eleições Municipais de 2016. O evento será realizado realizado, às 15 horas, no Cinema Público Henfil, na Rua Alferes Gomes, esquina com a Rua Domício da Gama, no Centro. Segundo os organizadores do evento, a diplomação dos vereadores acontecerá na ordem dos candidatos eleitos estendendo-se somente até a primeira suplência, sendo certo que o segundo e terceiro suplentes de cada partido ou coligação, com representante eleito, receberão, quando solicitados, o diploma na sede do cartório eleitoral, na Avenida Roberto Silveira.



O que é - A solenidade de diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, em Maricá, pela Presidente da junta eleitoral, Roberta dos Santos Braga. Nove vereadores foram reeleitos em Maricá. Após oito anos, o Vereador Jorge Castor (PT) volta como um dos mais votados. Caras novas vão aparecer na Câmara de Vereadores em 2017: Fabrício Bittencourt (PTB), Ismael Brave (DEM), Felipe Paiva (PC do B), Marcinho da Construção (DEM), Filippe Poubel (DEM), Bam Bam (PV) e Ricardinho Netuno (PEN). O TRE não divulgou a data de posse do prefeito eleito em Maricá, Fabiano Horta.