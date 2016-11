Rotary Clube de Maricá faz homenagens a karatecas

20/11/2016 às 12:00h Enviado por: Rene Santos

Atletas de karatê do programa “Mais Educação” foram homenageados em cerimônia oficial Foto: Divulgação

Atletas de karatê do programa “Mais Educação” foram homenageados em cerimônia oficial, pelo projeto Destaque Escolar, no Rotary Clube de Maricá. Dezenas de pais, professores e diretores de escola marcaram presença para prestigiar seus filhos e alunos. Segundo o presidente da instituição, Nikolas Lambrakis, a homenagem, antes oferecida apenas aos melhores alunos de disciplinas tradicionais como Matemática e Ciências foi estendida ao esporte.



“Pelo brilhantismo desses atletas­ mirins, representando nosso município em outros estados e no exterior”, comentou, na abertura do evento. A mesa foi composta, além do presidente do Rotary, pelo secretário municipal adjunto de Educação, Daniel Neto, pela monitora de karatê do “Mais Educação”, Renata Rocha e por diversas diretoras e professores de escolas homenageadas.

“Maricá vem buscando uma educação integral e de inclusão, o que tem promovido seu avanço social com qualidade”, afirmou o secretário. A equipe de karatê do programa “Mais Educação”, composta de 18 atletas liderados pela monitora, viajou com a diretora da Escola Municipal Maurício Antunes, Manoela Carvalho, e a coordenadora do projeto, Soraya Costa, para a final da Copa Brasil de Karatê Interestilos, realizada em Indaiatuba (SP), nos dias 11, 12 e 13 desse mês.

Os atletas trouxeram 20 medalhas para Maricá. “Descobri o meu dom de treinar atletas quando fui convidada a monitorar o projeto. Pratico o esporte há mais de 10 anos, mas só quando passei a lecionar, descobri esse talento. Mas sozinho, ninguém faz nada. Nosso trabalho é de equipe: alunos, professores, diretores se juntam para conseguir o objetivo. A Secretaria de Educação também tem nos apoiado bastante”, completou Renata. Caroline Gomes da Costa, de 12 anos, faixa amarela, 6º ano do CEM Joana Benedicta Rangel, e Wesley Silva Santana, 10 anos, faixa amarela, foram campões no kumitê (luta), e katá (luta simulada), no estadual, disputando com dezenas de atletas de outros estados.

“Foi uma experiência forte conquistar o primeiro lugar em um campeonato estadual”, disse Wesley. “Esperava me classificar. Voltar campeã aumentou o incentivo para investir no esporte”, completou Caroline.

Os atletas Rayane Sales, 13 anos, faixa vermelha, aluna do 6º ano do CIEP 259, e Luiz Henrique Moreira, 12 anos, faixa amarela, aluno do 5º ano da E.M. Maurício Antunes, segundo e terceiro lugares em katá e kumitê, no Mundial de Karatê, realizado em junho, em Dublin, na Irlanda, foram também homenageados. A diretora da E.M. Maurício Antunes informou que o programa “Mais Educação” inclui outras atividades que estão sendo desenvolvidas, como a Banda Marcial que recebeu os campeões na volta de suas conquistas. “Em breve, teremos novidades em relação à banda e outros projetos”, garantiu. Segundo a mãe de Rayane, Michele Sales, de 30 anos, depois que a filha entrou para o esporte, os estudos e sua convivência com a família melhoraram. Np o evento, Foram homenageados alunos das escolas municipais e particulares.