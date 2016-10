Seminário da Mulher vai homenagear PM em Maricá

25/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

A Secretaria Adjunta de Segurança Pública de Maricá realiza hoje o primeiro Seminário da Mulher, que vai tratar de assuntos como abuso sexual, assédio sexual e moral e violência doméstica. O evento, que integra a programação do Outubro Rosa, ocorre no Cinema Público Municipal Henfil, das 9h às 13h, e terá palestras da coordenadora do Instituto de Segurança Pública (ISP), major PM Cláudia Morais (criadora do ‘Dossiê Mulher’) da promotora de justiça Lúcia Iloíso da secretária adjunta de Assistência Social de Maricá, Laura Vieira e da subsecretária municipal de Políticas para Mulheres, Luciana Piredda.



O ponto alto do seminário, no entanto, promete ser a homenagem à capitã PM Ana Paula Moutinho, que ficou conhecida no início do mês depois de amamentar, de forma instintiva, um bebê que havia sido abandonado pela mãe em uma comunidade da Zona Oeste do Rio.

A oficial, que é mãe de um menino de 11 meses e atua como supervisora da área coberta pelo 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), contou sobre o ato em sua página numa rede social e a postagem ultrapassou os 4 mil compartilhamentos, o que a levou a contar sua história em programas de televisão. “Através da capitã Ana Paula, vamos homenagear todas as mulheres que, como ela, são mães, esposas e profissionais dos mais diferentes setores e que, além da garra que demonstram no trabalho e na família, ainda são capazes de atos de nobreza e sensibilidade como o que ela teve”, afirmou o secretário de Segurança Pública do município, Luiz Alberto Santos.

Inicialmente destinado ao público interno composto por integrantes do governo municipal, o Seminário da Mulher terá ainda 30 vagas para a uma plateia popular, cedidas por ordem de chegada. Quem quiser participar poderá se dirigir ao local no horário do evento. O Cinema Público Municipal Henfil fica na esquina das ruas Domício da Gama e Alferes Gomes, no Centro.