Shows gratuitos com artistas da cidade são opções de hoje

21/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

O projeto se tornou um atrativo semanal de entretenimento Foto: Divulgação





Uma boa dica para esta sexta-feira são os shows gratuitos do projeto “Sob o Céu Sob o Sol de Maricá”. A Secretaria Adjunta de Turismo divulgou a programação com três apresentações na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro. A dupla sertaneja Givan e Junio sobe ao palco às 18h. Em seguida, Gianne Mello, Jô Borges e Aldo Corrêa comandam a festa com samba, pop, rock, MPB, axé e forró. Roberta Tílio e Ricardo Agura com repertório eclético fecham a programação desta semana.

Criado há quatro anos para valorizar cantores da cidade e oferecer um happy hour após o expediente, o projeto se tornou um atrativo semanal de lazer e entretenimento. Até hoje mais de 100 músicos já se apresentaram no “Sob o Céu Sob o Sol de Maricá” com 4 mil shows gratuitos realizados pelo município.

A criação do projeto “Sob o Céu Sob o Sol de Maricá” foi decorrente também de uma antiga reivindicação de artistas em prol da abertura de espaço para apresentações no próprio município. Ponto de boa localização e área ampla para o público, na Praça Conselheiro Macedo Soares tem sido um dos principais pontos de apresentação dos artistas selecionados no projeto.