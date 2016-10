Morre a segunda vítima de acidente ocorrido em Maricá

21/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

O acidente aconteceu na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu, no fim da manhã do último dia 9 Foto: Divulgação





Morreu ontem no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio, mais uma vítima do acidente que envolveu cinco pessoas no final da manhã do último dia 9, na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu, na região de Marica. Amanda Letícia Nunes Reis, de 18 anos, estava no Gol que se chocou com um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo. O pai dela e motorista do veículo, Paulo Alexandre Pereira Reis, de 45 anos, havia morrido no acidente.

Moradores do Rio do Ouro, na divisa de São Gonçalo com Niterói, a família seguia de carro para a praia de Itapuaçu, em Maricá, quando o Gol em que estavam se chocou de frente com um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, próximo de uma curva. Bombeiros do Destacamento de Maricá, com reforço de equipes do quartel do Colubandê e dois helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas (Goa) foram deslocados para o local e montaram uma complexa operação para retirar os feridos das ferragens.

Outas duas ocupantes do automóvel, Elaine dos Santos, de 35 anos e Isabela Nunes Pereira, de apenas 4 anos, foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, onde ainda permanecem internadas sob observação.

As filhas do motorista, Andressa Larissa Nunes Reis, de 13 anos, e Amanda Leticia Nunes Reis, de 18 anos, foram encaminhadas nas aeronaves do Goa para o Hospital Miguel Couto, no Rio, onde Amanda morreu ontem. O acidente foi registrado na 82ªDP (Maricá), que aguardam um laudo para concluírem as causas do acidente.