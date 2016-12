Viúva da Mega sena é colocada em liberdade

21/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Adriana Almeida foi condenada há vinte anos de prisão e conseguiu o direito de recorrer em liberdade Foto: Julio Diniz

Por Renata Sena

Cinco dias depois de ser condenada a 20 anos de prisão em regime inicialmente fechado, pelo crime de homicídio triplamente qualificado contra seu então companheiro, o milionário Renné Senna, a ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida, ‘a viúva da Mega-Sena’, como ficou conhecida, teve a prisão revogada e conquistou o direito de recorrer da sentença em liberdade.



No entanto, de acordo com a decisão do juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, Adriana terá que comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades, além de passar noites e finais de semana em seu endereço. Ela terá que usar a tornozeleira eletrônica. A viúva da Mega-Sena também ficou proibida de manter contato com a família de Renné ou de qualquer testemunha do caso e de deixar a área em que reside sem prévia autorização judicial.

Depois de três dias de Tribunal de Júri, Adriana foi considerada mandante do crime, que aconteceu em janeiro de 2007, contra Renné, que ficou milionário depois de ganhar quase R$52 milhões na Mega-Sena. No último dia de julgamento, Adriana foi condenada a 20 anos, e o juiz determinou que ela cumprisse em regime fechado, considerando que ela teria possibilidade de fuga. O magistrado, no entanto, entendeu que não se pode presumir a má-fé da ré, ainda mais quando em risco o direito de liberdade.