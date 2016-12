Incêndio em ônbus causa pânico e fecha lojas em Itaboraí

19/12/2016 às 17:18h Enviado por: Sergio Soares

O incêndio provocou pânico no Centro de Itaboraí Foto: Divulgação

Um incêndio em um ônibus da Viação Maravilha, na Praça Alarico Antunes, um dos mais movimentados pontos do Centro de Itaboraí, provocou pânico entre os pedestres e levou comerciantes a fecharem as lojas no local, entre a manhã e o início da tarde de hoje.



Uma pena pane elétrica, segundo a empresa, teria provocado o incidente na linha Cabuçu-Centro por volta de 10h30, quando o coletivo parou em um ponto no local para apanhar um passageiro. Havia 20 pessoas no coletivo, que conseguiram escapar ilesas antes que as chamas se alastrassem.

O motorista e o cobrador do coletivo tentaram, sem sucesso, apagar as chamas com um extintor. Quinze minutos depois, bombeiros do Quartel de Itaboraí chegaram, em um carro tanque, mas a água não foi suficiente e outra viatura desse tipo foi providenciada. Para o trabalho de combate ao fogo, as vias da região foram fechadas, provocando um grandes congestionamentos em toda a região.

Os bombeiros só conseguiram apagar as chamas uma hora e meia depois. Duas explosões deixaram os moradores em pânico. Vanessa Alves, de 25 anos, que trabalha vendendo chips no local, disse que ficou assustada. “Havia muito fogo e fumaça; Tive que me afastar, pois achei que fosse me ferir.

Outro incidente - O incêndio ocorreu no mesmo local onde houve a explosão de um cilindro de gás, em novembro, deixando três pessoas feridas, uma delas em estado grave. Por coincidência, uma pane elétrica também incendiou o veículo da empresa de gás especializada que transportava o objeto.