Alunos recebem diplomas em cursos gratuitos em Maricá

19/12/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

Cinco alunos do projeto do município se destacaram em Cabo Frio Foto: Divulgação

Cinco alunos do projeto social Taekwondo Para Todos, que faz parte do projeto Esporte Para Todos, da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) de Rio Bonito, se destacaram no Campeonato Carioca Open da modalidade, realizado na Associação Atlética Cabofriense, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



A competição, que também contou com atletas de outros estados e da Argentina, é organizada pelo Centro Brasileiro de Taekwondo, por meio da Federação Brasileira de Taekwondo.

Felipe Rodrigues, de 25 anos, e Danilo Siqueira, de 8 anos, conquistaram as medalhas de Ouro e Prata nas modalidades Luta e Forma respectivamente. Franciele Siqueira (22) ganhou duas medalhas de Prata, seguida por Evelyn da Silva (12), que ficou com a Prata na modalidade Luta, e Maria Esperança Mollica (10), que levou para casa duas medalhas de Bronze.

O projeto, que em 2005 foi abraçado pela Prefeitura Municipal, é uma iniciativa do instrutor da Federação Internacional de Taekwondo Marcelo Mollica. Desde a sua criação, em 2003, mais de 1000 alunos já integraram as aulas, que acontecem no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em RB.