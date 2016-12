Inauguração impulsiona a atividade da pesca em Maricá

18/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A inauguração marcou lançamento de projetos que serão desencadeados em prol dos pescadores Foto: Divulgação

A direção da Associação de Moradores e Pescadores de Zacarias (Amorpez) entrou em uma nova fase ontem, com a inauguração da sede da entidade, que em conjunto com a Colônia de Pescadores Z-7, irá desenvolver e aprimorar essa atividade em Maricá.



No local, também funcionará uma sub-sede da colônia, que possibilitará a regularização profissional, garantindo direitos como o subsídio municipal da época do defeso. O evento contou com a presença do Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, Rubem Pereira.

Como parte da inauguração, a IDB Brasil, empresa responsável pela Fazenda São Bento da Lagoa,entregou à Amorpez e à Colonia Z7, uma máquina de gelo, para que os pescadores associados a estas entidades tenham acesso gratuito a gelo, artigo essencial para a atividade.

A Associação e a Z-7 contarão com o apoio institucional da APREC (Associação para a Proteção dos Ecosistemas Costeiros). Essa é a primeira ação da estratégia da IDB Brasil que pretende recuperar e apoiar a pesca artesanal na região.

Parte do território que compõe o empreendimento, a comunidade luta contra ocupações irregulares. Com a integração total ao empreendimento, os moradores ganharão título de propriedade, e a comunidade será beneficiada por asfaltamento, iluminação e tratamento de esgoto com transformação do efluente em água de reuso, entre outras ações.

Zacarias também ganhará apoio da IDB na preservação da cultura local, com a construção da “Casa do Pescador Artesanal”.