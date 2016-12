Viúva da mega sena é condenada a 20 anos

15/12/2016 às 23:45h Enviado por: Samuel Castro

Adriana prestou depoimento e se mostrou nervosa com os questionamentos da promotoria Foto: Julio Diniz

Adriana Ferreira Almeida, ‘a viúva da mega-sena’, foi condenada a 20 anos de prisão, como mandante da morte do marido, Renné Senna, ganhador da Mega-Sena, em janeiro de 2007, em Rio Bonito. A decisão foi divulgada no final da noite de ontem, pelo juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, do Tribunal do Júri de Rio Bonito, depois de três dias de audiências. De acordo com a sentença, Adriana não poderá recorrer em liberdade.



“Ele não está mais aqui, mas quem mandou fazer aquilo com ele foi condenada. Esperamos dez anos por isso. Foi muito tempo, mas a Justiça acabou sendo feita”, afirmou uma sobrinha da vítima, Cristiane Ribeiro Senna.

Para o advogado de defesa, Jackson Costa Rodrigues, não havia provas contra Adriana. “Claro que vou recorrer da sentença. A decisão foi uma surpresa para a defesa, já que entendemos que não havia provas. Vamos entrar com recurso para anular o julgamento, usando esse argumento, da falta de provas. Vamos mostrar também falhas na investigação. Nossa ação é conseguir que ela aguarde o julgamento desses recursos em liberdade.

Julgamento - O julgamento de Adriana, “a viúva da Mega-Sena”, como ficou conhecida na época do crime, teve início na última terça-feira. Nos dois primeiros dias de plenário, foram ouvidas 16 testemunhas, oito de defesa e oito de acusação.

Já o terceiro dia de julgamento foi reservado para ouvir Adriana. A última parte do julgamento teve início às10h45 com os interrogatórios da promotora, dos auxiliares de acusação e do advogado de defesa.

No depoimento, Adriana chegou a se alterar, e foi contida por seu advogado..