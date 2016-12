Projeto ambiental faz a doação de mudas na cidade

11/12/2016 às 09:50h Enviado por: Rene Santos

A penúltima edição do programa Maricá+Verde em 2016 teve novidades entre as espécies oferecidas para doação. A tenda montada na esquina da Avenida Maysa com a Rua 89, em Cordeirinho, levou aos moradores da região mudas de pés de cacau (Theobroma cacao) e de Ipê branco (Tabebuia roseo-alba), sendo esta última produzida no viveiro da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente, no Caxito.



Além dessas, havia também Acácia amarelo (Acacia farnesiana), Cajá silvestre (Spondias mombin L.), Ipê amarelo (Tabebuia alba) e Ipê rosa bola (Tabebuia impetiginosa). “É importante essa iniciativa porque o crescimento está acabando com as árvores nas ruas, temos que preservar”, alertou o soldador Leandro Rodrigues da Silva, de 37 anos, que levou um dos pés de cacau para sua casa, em Bambuí.

A última edição do programa deste ano será na próxima quinta-feira (15/12), na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá. Os idealizadores do projeto creditam o sucesso ao grande interesse da população com as causas voltadas para o meio ambiente. A expectativa é que o plano continue pelos próximos quatro anos na gestão do próximo prefeito, Fabiano Horta (PT).