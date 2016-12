Comando do 35º BPM bate recorde de prisões em 27 dias

11/12/2016 às 09:40h Enviado por: Rene Santos

O comandante do batalhão de Itaboraí revela que participação da população é fundamental Foto: Leonardo Ferraz

Depois de 27 dias sob o comando do Tenente-Coronel Marcelo Carmo, o 35º BPM (Itaboraí) chegou ao expressivo número de 100 criminosos presos. Além disso, 18 armas, oito réplicas, e quase 10 quilos de drogas já foram apreendidas.



Os números, que podem ser uma surpresa para a população, está dentro do que foi planejado pelo comandante Carmo. Segundo o oficial, desde que percebeu a ótima resposta dada pelos seus comandados, conseguiu fazer projeções otimistas para o batalhão.

“Desde o início, eu já vinha recebendo um feedback muito bom da minha tropa. Esse número acabou virando uma meta, 100 prisões em 30 dias. Na verdade, já são 101 detidos. Com todos os problemas estruturais e financeiros, estamos dando uma boa resposta”, disse Carmo.

A forma de trabalho inteligente do batalhão, segundo Carmo, continuará sempre que estiver no comando. Para o Tenente-coronel, reprimir o tráfico de drogas e também olhar para outras práticas criminosas é o segredo do sucesso.

“Sem dúvidas que essa será sempre nossa forma de trabalho. Não só contra o tráfico de drogas, mas de uma forma geral. Estamos apreendendo diversas motocicletas que são muito usadas em delitos. Estamos reforçados nas ruas pois nestas épocas o números de roubos crescem”, frisou. O comando do Batalhão revela que o sucesso é decorrente da participação da população. De acordo com Carmo, a participação dos moradores da região no Facebook ‘Trigésimo quinto batalhão’ e no Whatsapp de denúncias ‘98596-7648’, refletem este sentimento.