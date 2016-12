Guardas de Maricá são qualificados para ações

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os guardas municipais receberam seus certiticados na última segunda-feira em solenidade Foto: Divulgação

Dez guardas municipais que participaram do curso de capacitação em Operações Táticas, ministrado pela Secretaria Adjunta de Segurança Pública de Maricá, receberam seus certificados na última segunda­feira, numa cerimônia no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. As aulas, com carga horária de 220 horas/aula, ocorreram durante todo o mês de novembro e tiveram disciplinas como Conhecimentos Jurídicos, Gestão de Conflitos, Técnicas de Funções Operacionais, Valorização Profissional e Saúde do Trabalho e Comunicação e Gerenciamento.



Os agentes (seis de Maricá, dois de São Pedro da Aldeia, um de Niterói e um de Guapimirim) graduados estão aptos a integrar o Grupamento Tático Operacional (GTO). De acordo com o secretário adjunto de Segurança Pública, Luiz Alberto Santos, o curso já é parte do calendário da pasta e atende à adequação exigida pela lei federal 13.022 de 2014, que amplia as atribuições das guardas municipais de todo o país.

“Essa nova lei estabelece que a Guarda Municipal deve atuar mais amplamente e ela passa a estar inserida de forma definitiva no contexto da segurança e defesa do cidadão. No caso do GTO, trata­se de um grupamento de confiança e com agentes qualificados em cada setor em que atuamos”, afirmou Alberto, antecipando que parte do grupamento terá ainda outros tipos de treinamento como, por exemplo, para utilizar armas nãoletais.

Na cerimônia, cada um dos guardas recebeu seu certificado e seu “brevê” de GTO (um selo peitoral fixado no farda).