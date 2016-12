Festa literária é atração em escola na Barra de Maricá

03/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O evento homenageou grandes escritores brasileiros como Jorge Amado e Monteiro Lobato Foto: Divulgação

A Escola Municipal Barra de Zacarias promoveu ontem uma Festa Literária para encerrar o ano letivo de 2016. Com o tema ‘Ler é um Prazer’, o evento homenageou grandes escritores brasileiros como Jorge Amado, Zélia Gattai, Monteiro Lobato e Vinícius de Moraes, que ganhou um espaço próprio com música e poesia. Todos os alunos da unidade, que vai do pré­escolar 1 ao 5º ano do ensino fundamental, participaram da montagem dos cenários e de apresentações teatrais e musicais.



A área de recreação da Educação Infantil foi convertida no ‘Mundo Encantado de Maria Mazzetti’, uma das maiores escritoras brasileiras para o público infantil e autora de livros como “Coisa de Lata com Choro de Prata” e “Ouve Só”, entre muitas outras. Os pequenos se divertiram nos brinquedos e cenários montados com base na extensa obra da escritora. Um deles era Pedro que, aos 5 anos, surpreendeu a mãe ao pedir seu presente de Natal.

“Ele me pediu um livro em vez de um brinquedo. Achei ótimo e creio que seja resultado deste trabalho na escola”, apontou a dona de casa Adriana Fernandes, de 37 anos, que elogiou o evento. “Ficou tudo muito bonito e interessante, porque é algo que estimula a criatividade e o interesse pela leitura nas crianças”, disse ela, que estava acompanhada da irmã e da sobrinha, que também estuda na escola. “Tenho a impressão que eles aprendem melhor porque tudo isso é um incentivo muito grande”, avaliou a também dona de casa Andreia Fernandes, de 35 anos.