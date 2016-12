União de Maricá é atração no Dia Nacional do Samba

02/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A União de Maricá está fazendo ensaios para a apresentação no Carnaval carioca em 2017 Foto: Divulgação

Hoje é o Dia Nacional do Samba! E para comemorar, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria Adjunta de Turismo, realiza mais uma edição do “Samba di Buteco”. O cantor Claudinho Guimarães, acompanhado do grupo Samba di Malandro, apresenta um show especial que também homenageará o centenário do ritmo mais popular do Brasil. E não poderia faltar também a apresentação da União de Maricá, escola que desde o ano passado, está no Grupo C do Carnal carioca.



A festa acontece a partir das 18h na Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), no Centro. Claudinho prepara um repertório com sucessos de Cartola, Candeia e Nelson Cavaquinho; novas composições, além do hino do projeto, escrito pelo próprio artista.

“Reunimos em todas as edições famílias inteiras para tocar os clássicos do samba de raiz, num ambiente tranquilo. Esse é o grande sucesso do projeto”, destaca o líder do “Samba di Buteco”.

Cantor, compositor e cavaquinista, Claudinho é autor de sucessos que ficaram marcados nas vozes de Zeca Pagodinho (“Quando a gira girou” e “Lá vai marola”), Alcione (“Mangueira é Mãe”), Diogo Nogueira (“Da Melhor Qualidade”), Dorina (“Soberana”), Beth Carvalho (“Verde e Rosa de Paixão”), entre outros.

A União de Maricá foi fundada para ser uma referência da divulgação da cidade através do samba. Realizado desde maio de 2012, o “Samba di Buteco” já reuniu convidados especiais, como Paulinho Mocidade, Zé Luis do Império e compositores do “Quintal do Zeca”.