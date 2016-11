Praça central será palco de exposição de orquídeas

29/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, Ciência e Tecnologia realiza – em parceria com o Orquidário Imperial – uma exposição de orquídeas entre a próxima sexta-feira e o domingo, das 9h às 22h, na Praça Orlando de Barros Pimentel. Serão expostas mais de 400 espécies, além bromélias, samambaias, rosas do deserto e plantas carnívoras. Produtor desde 1997 na cidade, Rodrigo Aragão, proprietário do orquidário, afirmou que quem passar pela praça se surpreenderá com as formas, colorido e perfume. “A orquídea que tem gosto de chocolate e a que é utilizada para produzir a essência de baunilha estão entre as que estarão expostas”, ressaltou.



No fim de semana, vão acontecer oficinas gratuitas de cultivo em dois horários. No sábado, às 10h o tema será cactos e suculentas. Às 15h é a vez de falar sobre o cultivo de orquídeas. No domingo os horários se invertem para dar oportunidade de todos participarem. O objetivo, segundo ele, é ensinar as principais técnicas de cultivo como manejo, adubação e rega.

Os interessados poderão encontrar plantas com valores a partir de R$ 10 e com durabilidade variando de um dia até quatro meses. As orquídeas asiáticas (Phalaenopsis) são as que têm maior tempo de vida. A primeira floração das orquídeas, segundo Rodrigo, leva de cinco a sete anos e a partir daí, floresce anualmente.