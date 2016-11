Incêndio deixa os estudantes sem aulas em bairro de Maricá

29/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Como aconteceu agora, o incêndio ocorrido em Julho foi durante um fim de semana na escola Foto: Divulgação

Policiais da A 82ª DP (Maricá) instauraram inquérito para investigar as causas de um incêndio ocorrido na Escola Municipal Darcy Ribeiro, no Bosque Fundo, no bairro de Inoã, em Maricá. Ao chegarem para o trabalho, na manhã de ontem, funcionários encontraram o local destruído pelas chamas e muito material queimado, entre livros e documentos. É o segundo incidente dessa natureza ocorrido na unidade e a polícia acredita que o problema pode ter sido provocado por vândalos.



O incêndio atingiu salas da área administrativa da unidade, onde estavam guardados os livros e outros documentos. Através de nota oficial, a Prefeitura de Maricá informou que as aulas na escola estão suspensas até a próxima quinta-feira, até que tudo seja colocado em ordem.

Outro Incêndio - Na noite do dia 31 de julho, um outro incêndio aconteceu na escola. Bombeiros do quartel de Maricá receberam uma ligação telefônica informando sobre o problema e encaminharam duas viaturas com equipes ao local.

As equipes entraram no estabelecimento e constataram que o armário de uma sala estava em chamas.

Em razão da forte fumaça que tomou conta da escola, as equipes tiveram de usar máscaras acopladas em um cilindro de oxigênio. Com o auxílio de um extintor, o incêndio foi controlado. As causas do incêndio não foram determinadas inicialmente, mas em um laudo, equipes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) da Polícia Civil constataram que alguém ateou fogo no local. Ninguém chegou a ser preso.