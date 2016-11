Travessia encerra circuito das trilhas no município

26/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O Circuito Ecológico encerra amanhã as atividades esse ano com a famosa travessia Espraiado-­Tomascar, um dos passeios preferidos dos participantes. A trilha é considerada pesada, com seis horas de duração e subidas íngremes, e indicada para quem tem preparo físico.



O roteiro inclui caminhada pelo Vale de São Francisco, no Espraiado, até o Vilarejo de Tomascar, em Rio Bonito, onde existe uma fazenda desativada com moinho de farinha de roda d’água construída pelos escravos. No trajeto, estão previstas paradas em riachos, cachoeiras e piscinas naturais.

O ponto de encontro será em frente ao Sítio do Riacho, no Espraiado, às 7h. Uma opção para quem não for de carro é pegar um ônibus direto para o bairro, às 6h20, na Rodoviária do Povo de Maricá, no Centro. A orientação da secretaria é que os participantes usem roupas leves e trajes de banho, calçado apropriado e chapéu, além de levar água (2 litros, no mínimo), lanche, protetor solar e repelente.

Realizado desde setembro de 2013, o Circuito Ecológico reúne, em média, 30 pessoas semanalmente a partir de 7 anos de idade.