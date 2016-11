Secretaria de Saúde promove vacinação antirrábica amanhã

25/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os postos de vacinação estarão abertos amanhã entre 8h e 17h Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, promove amanhã, a campanha de vacinação antirrábica animal. Ao todo, serão 10 postos de vacinação Os postos estarão abertos das 8h às 17h.



“A Secretaria de Saúde Convoca toda população a comparecer e vacinar seu animal de estimação, cães e gatos, acima de três meses de idade, fêmeas não gestantes, em qualquer um dos postos autorizados”, disse a médica veterinária Rosana Ayako Ida, responsável pela Vigilância Ambiental de Cabo Frio A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é de que somente sejam imunizados cachorros e gatos com mais de três meses. Animais doentes ou fêmeas que estejam prenhes não devem ser imunizados até que estejam saudáveis ou tenham dado cria.

Os cachorros devem ser transportados com guias e os mais ferozes devem estar de focinheira. Gatos devem ser levados em caixas específicas ou presos adequadamente.

A Lista de Postos de Vacinação é a seguinte:

1º Distrito - Sede da Vigilância Ambiental/Sanitária (Rua Enfermeiro Ricardo Sanches, nº 173 – Braga).

No 1º Distrito, os animais também podem ser vacinados nas unidades no Caminho de Búzios, Subprefeitura do Jardim Peró, Vila do Ar, Recanto das Dunas, Praia do Siqueira e Vila Nova. No 2º Distrito, serão montados pontos de vacinação no Ginásio Poliesportivo de Tamoios, na Subprefeitura de Tamoios e em Unamar.