Obras em campus federal de Maricá a pleno vapor

25/11/2016 às 14:35h Enviado por: Samuel Castro

O campus atenderá 1.400 alunos em dois turnos em uma área de 42 mil metros quadrados situada em Ubatiba, às margens da RJ-114 Foto: Divulgação

As obras de construção do campus do Instituto Federal Fluminense (IFF), localizado às margens do Km 12 da rodovia RJ-­114, no bairro de Ubatiba, seguem avançando. Essa semana, foi realizada a concretagem do segundo piso do bloco pedagógico. Ao todo foram utilizados 40 caminhões betoneiras com capacidade média de 20 toneladas de concreto cada um.



De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura, Marcos Câmara, a conclusão da obra está prevista para dezembro de 2017. Ainda segundo Câmara, ocorreu um atraso no cronograma da obra em razão de questões referentes ao repasse de recursos do Governo Federal. “Tivemos um atraso devido à frustração na distribuição recente dos royalties, mas já retornamos os trabalhos”, salientou.

A estrutura do Instituto Federal Fluminense está sendo construída pela Prefeitura – que também cedeu o local – em uma área de 42 mil m² – e quando estiver pronto, o complexo contará com sete prédios de dois pavimentos, sendo um para laboratórios e 20 salas de aula. Enquanto as obras não são concluídas, o IFF segue funcionado em um imóvel provisório no bairro das Pedreiras.