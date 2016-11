Jovens se encontram para discutir orçamento em Maricá

24/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As plenárias periódicas incluem ainda a discussão de políticas sociais , entre outras questões Foto: Divulgação

O Congresso da Juventude, que acontecerá no dia 25 de março de 2017, e que inclui a discussão do orçamento participativo, entre outras demandas, está em discussão através de plenárias com dezenas de jovens em diversos locais do município, como Ponta Negra e os residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu (Carlos Marighella) e Inoã (Carlos Alberto Soares de Freitas).



As plenárias incluem ainda a discussão de políticas sociais como transporte público, acessibilidade, asilos e creches, entre outras questões, sempre sob a ótica da juventude. Segundo o secretário municipal adjunto da Juventude, Liberdade, Igualdade e Solidariedade, Wellington Moreira da Silva (Eric Vermelho), o congresso teve seu prazo ampliado para discussão plena dessas questões.

“Em princípio, todo participante de 15 a 55 anos é um candidato a discutir as questões do município, como delegado. Abaixo e acima dessa faixa etária, entrará como observador”, explicou o secretário. “O candidato preenche uma ficha de inscrição ao chegar, e está apto a participar da plenária. Nossa ideia é apoiar a juventude nesse diálogo democrático, apontando possíveis soluções para as demandas do município”, complementou.

Existem as plenárias nos bairros (semanais) e as de maior âmbito (macroplenárias), que acontecerão mensalmente, até o congresso em março. Além das reuniões programadas em agenda, outras podem ser propostas pelos participantes.

A reunião mais recente aconteceu na última terça-feira, em Inoã.