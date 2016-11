Bolsa Família Saúde realiza ação na cidade

23/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As equipes vão atender 22 turmas entre a manhã e a tarde Foto: Divulgação

O programa Bolsa Família Saúde, da Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, estará hoje, no Centro de Educação Infantil Municipal Professora Ondina Coelho, no Centro, a partir das 9h, atendendo 22 turmas (11 na parte da manhã e 11 na parte da tarde), com acompanhamento de pesagem e medição de estatura de crianças e adultos.

Segundo a coordenadora do programa, nutricionista Elisa Simas, a ação integrada contará com enfermeira e assistente social, e atenderá aos alunos de 0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos (mães de alunos e irmãs mais velhas), além de verificação de vacinas e cadastro do pré­-natal, condicionalidades de permanência no programa. O CEIM Ondina Coelho fica à Avenida Roberto Silveira, s/nº, Centro, Maricá (em frente à Rodoviária do Povo).