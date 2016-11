Maricá oferece vagas em cursos gratuitos

22/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As inscrições estão abertas e marcadas para serem iniciadas a partir do dia 5 de dezermbro Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria Adjunta de Trabalho e Emprego, oferece mais dois cursos do Programa de Qualificação Profissional realizado a partir da contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



As inscrições já estão abertas, com início marcado para o dia 5 de dezembro. São 30 vagas para Instalador de Tubulações Industrial e cinco para Montador e Reparador de Computadores. Os cursos são gratuitos e tem como objetivo capacitar moradores da cidade para as novas etapas do desenvolvimento na região.

Para se inscrever, os interessados deverão procurar as Unidades de Formação Profissional de Itaipuaçu, Inoã e Flamengo. Entre amanhã e o próximo dia 30, as inscrições também acontecem no módulo de Informações Turísticas na Praça Orlando de Barros Pimentel (Rua Domício da Gama, s/nº, Centro), das 9h às 17h.

O curso de Instalador de Tubulações não é restrito apenas ao maricaense, quem é de outras cidades pode participar. O interessado deve ter idade mínima de 18 anos e ter cursado o oitavo ano.

São seis meses de curso que somam 434 horas/aula. No final, o aluno estará preparado para executar tarefas de pré-fabricação e montagem de tubulações industriais metálicas, em conformidade com normas técnicas e procedimentos da qualidade, segurança meio ambiente e saúde. Para a inscrição o aluno deve apresentar cópia e original da identidade; CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade e duas fotos 3x4. Informações: 2637-0325