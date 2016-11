N. S. das Graças promete mobilizar fiéis em Maricá

18/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A festa de Nossa Senhora das Graças vai comemorar, também, os 50 anos da capela, em Ponta Negra Foto: Divulgação

A Festa de Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, realizada com apoio da Secretaria Adjunta de Assuntos Religiosos de Maricá, começa hoje e vai até o domingo da próxima semana (27/11). A festividade é também em comemoração aos 50 anos da capela e terá abertura às 18h com novena, movimentos pastorais, comunidade e santa missa.



Todos os dias, haverá um tema. O primeiro dia será “Rainha da Paz”. No sábado, a programação segue a partir das 12h com almoço. As 15h, acontecerá um bingo para arrecadar recursos para a manutenção da capela e dos menos favorecidos. As cartelas serão vendidas no local a R$ 15. Depois das premiações, às 19h, acontece a novena e Santa Missa, com o tema “Maria, Abençoa a Família”.

De domingo (20/11) a sexta­feira (25/11), os fiéis acompanham a partir das 19h novena e Santa Missa. Na sexta, também acontece, às 20h, o tradicional leilão. No dia seguinte, às 10h, acontece batizado e ao meio­dia almoço festivo com o grupo Adora samba. O período da tarde, às 15h, terá o terço da misericórdia com a Rádio Catedral. A coroação de Nossa Senhora será às 18h. O tema do dia será “Maria, Obediente ao Espírito Santo”. A partir das 21h, os fiéis assistem ao show católico com a cantora Adriana Arydes.

No domingo (27), Dia de Nossa Senhora das Graças, logo no começo da manhã, às 6h, haverá a alvorada seguida de terço na praça. Em seguida, às 7h café da manhã. Às 10h, os devotos seguem em procissão motorizada por ruas do bairro e adjacência.