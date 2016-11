Acidentes de trânsito em Maricá deixam 9 feridos

16/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

No primeiro acidente, seis pessoas ficaram feridas na Rodovia RJ-106, na região central da cidade Foto: Divulgação

A ‘bruxa’ esteve solta no trânsito na manhã ontem, em Maricá, onde três acidentes deixaram um saldo de nove feridos em diferentes pontos da cidade. O primeiro aconteceu por volta de 6h, na Rodovia RJ-106, região central do município, onde o motorista de um Fox perdeu o controle da direção, atingiu a traseira de um Peugeot e bateu violentamente contra a mureta de proteção que divide as pistas.



Segundo testemunhas, o motorista do Fox, que trafegava pela estrada em sentido Maricá, não teria visto o outro carro saindo da Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa em direção a rodovia. O motorista do Fox perdeu o controle e bateu na traseira do Peugeot e só parou quando atingiu violentamente parte da mureta de proteção que divide os dois lados da pistas.

Bombeiros do Destacamento de Maricá levaram as vítimas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá. Todas tiveram apenas pequenos cortes pelo corpo e o caso foi registrado por policiais de plantão na 82ª DP (Maricá).

O outro acidente aconteceu uma hora depois na Estrada da Serrinha, em Itapuaçu. A motorista perdeu o controle da direção no início da subida. O carro saiu da pista, caiu em uma encosta e bateu em um muro. Ela e outra ocupante do carro ficaram feridas e foram atendidas por bombeiros do Destacamento de Itaipu com ferimentos leves.

Por volta de 11h30, um motociclista sofreu fratura em uma das pernas ao cair do veículo na Estrada do Caxito.