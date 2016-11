Rodoviários fazem reunião e confirmam greve em Maricá

15/11/2016 às 15:25h Enviado por: Samuel Castro

A confirmação da greve aconteceu em assembleia realizada na manhã de ontem no município Foto: Divulgação

A ameaça de greve feita na semana passada por parte dos rodoviários que trabalham na empresa Costa Leste, em Maricá, se tornou realidade na manhã de ontem, quando a categoria decidiu, em assembleia, adotar essa medida a partir de zero hora da próxima quinta-feira.



A reunião dos rodoviários contou com a presença de integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói e Arraial do Cabo (Sintronac) e foi realizada durante a manhã, na Praça Orlando Barros Pimentel.

Os rodoviários temem demissões em massa na Costa Leste, que opera dez linhas de ônibus no município, por conta da pretensão da prefeitura local em cassar o contrato de concessão da empresa. Segundo o governo municipal, os coletivos estão operando em péssimas condições, colocando em risco a segurança dos usuários.

Desde o fim do mês passado, os ônibus da Viação Costa Leste substituem em Maricá os coletivos popularmente conhecidos como ‘Vermelhinhos’, da Empresa Pública de Transportes (EPT), do governo municipal, que operavam há três anos na cidade até saírem de circulação, por determinação da Justiça. O argumento é que as atividades da EPT são inconstitucionais, por estarem em desacordo com a Lei de Concessões de 2005. “Os trabalhadores estão prestes a receber seus salários com atraso e perder seus empregos”, afirmou o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira. Em nota, a Prefeitura de Maricá informou que a cassação dos ônibus da Costa leste é decorrente do péssimo estado dos coletivos.