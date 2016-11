Karatecas de Maricá ‘lutam’ por medalhas em São Paulo

13/11/2016 às 15:00h Enviado por: Rennan Rebello

Os integrantes do projeto ‘Mais Educação’ esperam conseguir bons resultados na competição Foto: Divulgação

Dezoito atletas do projeto “Mais Educação”, da Escola Municipal Maurício Antunes, no Boqueirão, disputam, em 27 modalidades, o Campeonato Brasileiro Interestilos, que começou anteontem e se encerra hoje em Indaiatuba, São Paulo. Dos participantes, Luiz Henrique Moreira, 11 anos, aluno do 5º ano da escola, faixa amarela, é medalhista mundial de karatê.



Na última edição do mundial, realizada em junho deste ano, em Dublin, na Irlanda, Luiz ficou em 3º Lugar por equipe no estilo Kumitê (luta) e trouxe o bronze para Maricá. Rayane Sales, 13 anos, aluna do 7º ano do Ciep 259, ex­-aluna da escola municipal, é outra campeã que vai à luta para trazer medalhas representando o projeto. Kevin Araújo, 18 anos, apesar de ser um dos mais velhos, é relativamente recente no esporte. “Pratiquei três anos e parei. Voltei há um ano e estou me esforçando bastante. Hoje, o karatê é tudo para mim. Pretendo trazer medalhas e me dedicar ao esporte”, adiantou.

A monitora Renata Rocha, 23 anos, 10 anos de karatê, diz que ela mesma é um exemplo de como o esporte transforma a vida das pessoas. “O karatê me incentivou nos estudos. Entrei como monitora do projeto ‘Mais Educação’ para a faculdade de Educação Física e pretendo me especializar como técnica, multiplicando a prática do esporte como fundamento para uma vida saudável”, disse a monitora.