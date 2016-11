Rodoviários de Maricá vão decidir se entram em greve

12/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Prefeitura retirou de circulação vários ônibus da Viação Costa Leste alegando falta de manutenção Foto: Kiko Charret

Rodoviários da Viação Costa Leste e da Nossa Senhora do Amparo realizam assembleia, na próxima segunda-feira, às 10 horas, para decidir se entram em greve por tempo indeterminado, paralisando as linhas de ônibus municipais e intermunicipais de Maricá. A mobilização ocorrerá na Praça Orlando de Barros Pimentel, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Amparo, no centro da cidade.



O movimento dos rodoviários é consequência da decisão anunciada pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá, de cassar a concessão da empresa Costa Leste, que opera dez linhas de ônibus no município.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), Rubens dos Santos Oliveira, teme que haja demissões em massa.

Nota oficial - Em nota, a prefeitura de Maricá informa que não há nenhuma “ação ditatorial” por parte do governo municipal contra a Viação Costa Leste. A nota diz ainda que os representantes da categoria foram recebidos na última quinta-feira no gabinete do prefeito, após terem realizado paralisação de 24 horas no município.

A prefeitura informa ainda que a cassação dos ônibus da empresa é decorrente do péssimo estado dos coletivos.