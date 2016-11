Rodoviários paralisam atividades em Maricá

11/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os manifestantes se concentraram na porta da empresa de ônibus e depois foram à prefeitura Foto: Divulgação

Os rodoviários de Maricá, através do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), fizeram ontem uma paralisação de de advertência nas operações da Viação Costa Leste, que opera dez linhas naquele município.



Com salários de outubro atrasados, os manifestantes se concentraram em frente à sede da empresa e depois foram à prefeitura, no centro da cidade. Além de pleitear os salários atrasados, eles também denunciaram que a prefeitura de Maricá estaria, através de apreensões de coletivos da Viação Costa Leste, tentando sucatear à empresa.

Na semana retrasada, a Viação Costa Leste voltou a operar em âmbito municipal nos itinerários percorridos pelos ônibus ‘Vermelhinhos’, da Empresa Pública de Transportes (EPT), da prefeitura de Maricá. Esses ônibus deixaram de circular por determinação da Justiça, que foi favorável as ações impetradas no judiciário pelas empresas de ônibus de Maricá, que denunciaram inconstitucionalidade no funcionamento da EPT.

No último dia 7, o prefeito Washington Quaquá anunciou a intenção de cassar a concessão da Costa Leste, sob o argumento que a empresa “não vem respeitando o contrato (de concessão) e não está atendendo à população de forma digna”. Em nota oficial a prefeitura informou que onze coletivos da Costa Leste foram apreendidos por estarem operando em péssimo estado e colocando a segurança dos usuários em risco. O Sindicato da Empresas de Transportes do Estado não se manifestou sobre a situação.