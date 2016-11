Polícia investiga causas da explosão de botijões

10/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Jilson Souza disse que foi Deus quem fez com que não estivesse entre as vítimas do acidente Foto: Julio Diniz

Por Sérgio Soares e Laryssa Moura

Policiais da 71ªDP (Itaboraí) instauraram um inquérito para apurar as causas do acidente ocorrido na tarde de anteontem, na Avenida 22 de Maio, na Região Central de Itaboraí. Inicialmente, o incidente teria começado a partir da explosão seguida de incêndio de cilindros cheios de gás transportados pelo veículo de uma empresa especializada.



Feridos - Três vítimas ficaram feridas no acidente e foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo que a mais grave sofreu traumatismo craniano. Todas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no bairro de Nancilândia. Todas foram liberadas e os feridos identificados como Ozéas Siqueira da Silva (traumatismo craniano), Luiz Antônio da Silva (cortes no rosto e na boca), e Olinto Campos (corte no pé).

Dia seguinte - Um dia após o acidente, os comércios e a rede de fornecimento de energia funcionaram normalmente. O ambulante Jilson Souza, de 48 anos, vivenciou o momento de pânico na hora da explosão. “Eu poderia ter sido atingido por estilhaços do botijão, e por Deus, não estava sentado onde fico de costume descansando nos intervalos do meu trabalho, quando um pedaço atingiu o local”, relembrou.

“Achei que ia perder a minha vida. Nunca poderia imaginar que na frente na minha barraca, eu poderia um dia vivenciar isso. Parecia cena de filme na hora em que o carro explodiu” declarou outro ambulante, Thiago Henrique de 25 anos.