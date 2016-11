Corpo de corretor de imóveis será enterrado em S. Gonçalo

07/11/2016 às 09:10h Enviado por: Samuel Castro

Cláudio saiu de sua imobiliária em Itaipuaçu e desapareceu Foto: Divulgação

O corpo carbonizado encontrado na Rua dos Lírios (antiga Rua 164) no local conhecido como Bosque dos Flamboyants, em Itaipuaçu, Maricá, no último dia 29 de outubro, será sepultado pela família do corretor de imóveis Cláudio Assis dos Santos, de 46 anos, hoje, às 16h, no Cemitério São Gonçalo, no Camarão, São Gonçalo. Apesar de ainda não ter saído o resultado do exame de DNA, que fica pronto no fim do mês, a família assinou termo de responsabilidade para a liberação no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.



Cláudio saiu da loja Canaã, localizada na Rua 1, em Itaipuaçu, no dia 26 de outubro, por volta das 13h, e não retornou. De acordo com parentes, não havia nenhum cliente agendado para o horário do desaparecimento e o corretor sempre usava capacete e uma jaqueta quando visitava locais mais distantes, o que não ocorreu. Ele saiu do estabelecimento pilotando uma motocicleta Yamaha laranja, de placa KWZ-9415, que desapareceu.

De acordo com a polícia, o corpo foi localizado num matagal na Rua dos Lírios. Por coincidência, o local fica próximo a um terreno que pertence a Cláudio. O que reforça a possibilidade da vítima carbonizada ser o corretor é o fato de também terem sido encontrados no local um par de chinelos, um cordão de ouro e uma aliança que seriam de Cláudio.

Os objetos e o corpo carbonizados foram encontrados a partir de denúncias anônimas feitas aos policiais militares da 4ª Companhia (Maricá) do 12º BPM (Niterói) que estavam de plantão. Após o encontro, eles acionaram a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

Com as evidências, a família assinou um termo de responsabilidade no IML para a retirada dos restos mortais. Quando sair o resultado do DNA, será feita a oficialização do sepultamento junto ao cartório, que emitiu um termo provisório para o enterro. Policiais da DHNISG continuam investigando o caso.