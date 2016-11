Nova desova de tartaruga é monitorada na orla de Maricá

06/11/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

A prefeitura e pesquisadores iniciaram o monitoramento do ninho na orla da Praia de Jaconé. Foto: Divulgação

Pela segunda vez, a cidade de Maricá recebeu em sua orla uma desova de tartaruga marinha (espécie ainda não identificada) – a primeira aconteceu em dezembro de 2015 na Praia de Zacarias. Na ocasião, dos 57 ovos da espécie cabeçuda (Caretta caretta) que haviam sido depositados, nasceram 20 filhotes. Agora a desova foi na Praia de Jaconé.



Como na anterior, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente, em conjunto com pesquisadores dos projetos federais Aruanã (UFF) e Tamar (Ministério do Ambiente) iniciaram o monitoramento do ninho. “Colocamos tela de proteção e sinalizamos a área assim que soubemos da desova. Agora é acompanhamento diário, e esperar a identificação da espécie”, afirmou o secretario adjunto de Meio Ambiente, Guilherme Mota.

A coordenadora técnica e científica do Projeto Aruanã, Suzana Guimaraes, que irá monitorar o ninho, pediu ainda a colaboração de toda população para que respeite a área delimitada e que acompanhe todo o processo até o nascimento dos filhotes. ”O que se deve fazer de imediato é promover ações para proteção desses ninhos e aplicar ações educacionais para que as pessoas conheçam e entendam todo esse processo novo para o município”, afirmou.

O Projeto Aruanã é responsável pelo monitoramento de tartarugas marinhas na Baía de Guanabara, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Maricá.