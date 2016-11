População vai às ruas para pedir volta dos ‘Vermelhinhos’

05/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O protesto contou com a presença de cerca de 300 pessoas na Praça Orlando Barros Pimentel Foto: Divulgação

A praça Orlando Barros Pimentel, no centro de Maricá, foi ocupada, entre a tarde a noite de quinta-feira, por cerca de 300 pessoas, em um protesto favorável à manutenção dos ônibus da Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá conhecidos popularmente como ‘Vermelhinhos.



O protesto contou com a presença de usuários dos ônibus, de partidos políticos e também de estudantes da União da Juventude Socialista (UJS), que levaram cartazes pedindo a volta dos coletivos. No encontro, ficou estabelecido que novos protestos deverão ser realizados em outros pontos do município.

Moradora de Inoã, a dona de casa Maria Auxiliadora Penha, de 45 anos, era usuária dos coletivos - que há três anos, operavam em âmbito municipal com tarifa zero, até serem retirados de circulação por determinação da Justiça. “A população de baixa rende é a maior prejudicada porque fazia grande economia”, declarou.

Na decisão pela retirada dos ônibus, os desembargadores da 20ª Câmara Civil acataram a solicitação do Sindicato das Empresas de Transporte do Estado do Rio (Setrerj), que representando duas empresas particulares que operam na cidade, argumentam que as operações da EPT são inconstitucionais.

O Setrerj alega também que a entrada da EPT no mercado promovia concorrência desleal que causava um desequilíbrio econômico-financeiro das empresas prestadoras do serviço. A direção da Empresa Pública de Transportes deverá entrar com um recurso favorável a volta dos ‘Vermelhinhos’ até o fim do mês.