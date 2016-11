MP acusa vereador reeleito de abuso do poder econômico

04/11/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

O Ministério Público Eleitoral em Maricá ajuizou ação de investigação judicial na 55ª Zona Eleitoral contra o vereador reeleito Frank Francisco Fonseca da Costa, conhecido como Frank Costa, por prática de abuso de poder econômico e político.



Conforme apurado pela promotoria eleitoral, o político vincula sua imagem a um projeto de prestação de serviços à comunidade chamada Viver Bem. Segundo o órgão, ele se apresentaria aos eleitores como o responsável pela iniciativa, com o fim de angariar votos.

Entretanto, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania de Niterói, em inquérito civil, apurou que o projeto é de responsabilidade exclusiva da prefeitura municipal de Maricá, tendo todo o seu pessoal e suas instalações bancados com recursos públicos do município.

Segundo o MP ao longo de sua campanha, o então candidato usou a imagem do projeto em panfletos e na internet para atrelar a concessão de benefícios oferecidos pelo Município. O Advogado do vereador, Leonardo Mozer, declarou que a defesa já está sendo protocolado ao inquérito e que apresentará o que for necessário para comprovar a inocência de seu cliente.