Pré-Enem Popular de Maricá vai ter ‘aulão’ aberto hoje

As aulas do Pré­Enem Popular Yara Yavelberg, curso intensivo gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, chegam ao fim hoje com um ‘aulão’ aberto – voltado aos estudantes que farão a prova independente de estarem, inscritos ou não, no curso preparatório. O evento de hoje terá quatro professores se revezando com temas de História, Física, Biologia e Geografia, além de uma aula sobre “O mundo após 1945” com o professor William Campos.



Ontem aconteceu uma aula especial sobre petróleo ministrada pelo prefeito Washington Quaquá e William Campos. O curso acontece no Cinema Público Municipal Henfil, no Centro. William é um dos coordenadores do curso e fez um balanço das aulas iniciadas no dia 3 de outubro. No total, foram 32 dias com a participação de 324 alunos (dos quais 60% são mulheres entre 15 e 60 anos) e 15 professores nos quatro espaços públicos utilizados.

Além do Cinema Henfil, houve aulas nas escolas municipais Joana Benedicta Rangel, Carlos Magno Legentil de Matos (ambas no Centro) e Aniceto Elias (em Inoã). Foram utilizadas 25 mil folhas de papel e corrigidas 1.902 redações.

“Houve uma grande evolução nas redações de boa parte dos alunos. Acreditamos que vamos ter um bom índice de aprovações entre nossos alunos”, avaliou Campos, que agradeceu ao esforço, em forma de mutirão, de diferentes setores da Prefeitura na montagem do curso, inclusive de estudantes. “Alguns deles nos ajudavam a organizar e até montar o material para as aulas”, celebrou o coordenador.