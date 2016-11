Centenário Evangélico tem homenagens em cine de Maricá

02/11/2016 às 13:56h Enviado por: Leticia Lopes

As dependências do Cinema Público Henfil ficaram lotadas para receber a comunidade evangélica Foto: Divulgação





Pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, membros de igrejas e suas famílias lotaram, na noite da última segunda­feira os 180 lugares do Cinema Público Municipal Henfil para celebrar o centenário evangélico em Maricá.





A cerimônia, organizada pela Secretaria Municipal Adjunta de Assuntos Religiosos, em parceria com lideranças evangélicas, contou com a oração inicial do pastor Gilson Andrade, da Igreja da Fé de Inoã. Em seguida, o historiador maricaense César Brum descreveu a chegada dos primeiros missionários protestantes em Maricá, as primeiras famílias evangelizadas e os costumes de época. “A religião evangélica chegou em Maricá com os primeiros missionários por volta de 1880, 49 anos depois de aportar no Rio de Janeiro, mas só conseguiu avanços por volta de 1915\16, quando se constrói a primeira igreja no município e é realizado oficialmente o primeiro culto evangélico”, descreveu Brum.





Inicialmente, foram convertidos pescadores e camponeses, depois a classe média aderiu, lentamente segundo o historiador. O Conselheiro Macedo Soares, que era juiz de direito, foi a favor da liberdade de culto e da abolição da escravatura. Por este motivo, ainda segundo Brum, foi transferido para uma província do Rio Grande do Sul. “Antes, os cristãos eram perseguidos pela polícia até com cachorros, como aconteceu no bairro do Caju. Hoje, há liberdade de culto, sendo de 30 a 32% a média de evangélicos em Maricá”, acrescentou.





Dezenas de lideranças foram homenageadas por sua atuação à frente de suas igrejas em prol do Evangelho em Maricá.