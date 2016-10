Rede Caçula inaugura loja em shopping de Itaboraí

01/11/2016 às 09:43h Enviado por: Leticia Lopes

A loja foi inaugurada em um espaço de 28mil metros quadrados no Shopping Itaboraí Plaza Foto: Alex Ramos





Por Marcela Freitas





A rede Caçula, que nos últimos 34 anos, vem compartilhando sua história de sucessos com muitos clientes, inaugurou no último sábado, sua 18ª loja, no Shopping Itaboraí Plaza, em Itaboraí. Com mais de 28 mil itens cadastrados, espalhados nos setores de artesanato, aviamentos, balé, bazar, armarinho, bijuterias, brinquedos, cama, mesa e banho, carnaval, casa e decoração, desenho e pintura, entre outros, a Caçula oferece tudo de mais moderno em um único lugar.





A loja com 2 mil metros quadrados era muito esperada por moradores, que quando precisavam de produtos de qualidade, se deslocavam para filiais da rede nos municípios vizinhos de São Gonçalo e Niterói.





O gerente da loja, Guilherme Almeida, contou que a escolha pela cidade foi por conta dos pedidos dos clientes. “O público pedia que a loja fosse instalada aqui. Apostamos e acreditamos no potencial dessa região. Oferecemos aqui diferentes produtos de 11 seguimentos diferentes, ou seja, tudo o que eles precisam em um único lugar” , afirmou.





A artesã Taiana Azevedo de Souza, 31 anos, moradora de Santa Luzia, em São Gonçalo, foi com a família conhecer a loja. “ Eu costumo comprar na loja de São Gonçalo e resolvi vir até aqui para conhecer. Estou adorando”, contou.





Cursos - Até sexta-feira, a empresa promove no espaço, através do projeto ‘Caçula Artes Manuais’, aulas gratuitas de artesanato. Para participar basta levar um quilo de alimento não perecível. O s produtos arrecadados serão entregues para entidades assistenciais da região.