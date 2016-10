Cinema Henfil sedia Projeto Nova Geração em Maricá

30/10/2016 às 10:50h Enviado por: Rene Santos

O cinema público Henfil abre as portas amanhã para sediar três dias de encontro do Projeto Nova Geração. No primeiro dia, as palestras terão início às 19h30, com término às 22h. Na terça-feira, começam às 8h, se estendendo até às 19h, com intervalo para almoço. Já no feriado (02/11), último dia do evento, começam às 8h com encerramento ao meio dia. Nos três dias, o foco das discussões abordará assuntos religiosos e de politicas sociais. O evento servirá também como comemoração do Centenário Evangélico.



O Projeto Nova Geração é uma iniciativa de tutoria que visa ajudar principalmente jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. Com palestras e bate-papos voltados para reflexões teológicas e o levantamento de questões como o extermínio da juventude negra de periferia, o evento que será aberto a todos tem como público alvo, pastores e jovens.

O objetivo é levar principalmente aos pastores evangélicos a necessidade de combater a criminalidade junto às comunidades. “É muito importante essa reflexão sobre a morte de jovens negros nas favelas e periferias. Em toda comunidade há uma igreja. Não há uma instituição com mais capilaridade. Então se a gente orientar adequadamente os nossos pastores para condenarem a criminalidade, para conscientizarem suas ovelhas, nós estaremos alcançando pessoas que vão alcançar outras centenas de milhares”, explicou o coordenador do projeto, pastor Oliver Costa, vinculado à Secretaria Municipal Executiva de Políticas Sociais.

Estarão presentes nos três dias do evento pastores de várias regiões do Brasil, além de pastores americanos, antropólogos e militantes que já realizam esse tipo de “evangelho social” nas comunidades e periferias. Entre eles destaque para o Reverendo Willian Mathis que falará sobre responsabilidade social. O Cinema Público Municipal Henfil fica na Rua Domício da Gama esquina com a Rua Alferes Gomes, no Centro. A entrada é gratuita.