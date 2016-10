Jovens protestam em Maricá contra saída dos ‘Vermelhinhos’

28/10/2016 às 09:15h Enviado por: Sergio Soares

Os usuários contrários a saída dos 'Vermelhinhos' estão programando uma nova manifestação Foto: Divulgação

A retirada de operações dos ônibus municipais conhecidos popularmente como ‘Vermelhinhos’ das ruas de Maricá, feita a partir da última quarta-feira, por determinação da Justiça do Estado, gerou uma manifestação. Trinta jovens da União da Juventude Socialista realizaram o protesto, na madrugada de ontem, em frente à garagem da Viação Costa Leste, no Centro da cidade. Com faixas, os manifestantes chegaram a paralisar as operações da empresa, impedindo a saída dos coletivos, entre 3h e 6h.



Os usuários contrários a saída dos ‘Vermelhinhos” de circulação estão programando nova manifestação para o próximo dia 3 de novembro, na Praça Orlando Barros Pimentel, no centro da cidade. A determinação de retirada dos ‘Vermelhinhos”, parte integrante da Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá, que circulavam em âmbito municipal com tarifa zero, foi dada por desembargadores da 20ª Câmara Civel do Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro.

A Justiça embargou as operações, em decisão favorável aos empresários de ônibus locais, que impetraram ação na Justiça, considerando a implantação do sistema inconstitucional por estar em desacordo com a Lei de Concessão Municipal de 2005.

Duas empresas de ônibus particulares do município, que operavam nos itinerários antes da implantação dos ‘Vermelhinhos’, colocaram coletivos em circulação para suprir a demanda, informou o Sindicato das Empresas de Transportes do Estado do Rio (Setrerj) A Prefeitura de Maricá informou que vai recorrer da decisão.