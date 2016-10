Campanha Outubro Rosa tem caminhada em Maricá

28/10/2016 às 09:19h Enviado por: Sergio Soares

Ao longo de outubro, várias atividades já foram realizadas em unidades de saúde de Maricá Foto: Divulgação





A comissão coordenadora do Outubro Rosa em Maricá definiu as atividades de encerramento da campanha de prevenção ao câncer de mama, com uma caminhada e shows em espaços públicos da cidade. A caminhada acontecerá hoje, às 17h, partindo da Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), seguindo pelas ruas Domício da Gama e Pereira Neves, Avenida Nossa Senhora do Amparo e Rua Alferes Gomes, concentrando no Cinema Público Municipal Henfil, onde haverá um show com o grupo “Amigos da Cultura”.



Durante a caminhada, as participantes usarão vestes brancas e um laço cor de rosa na lapela, símbolo da campanha. Já na sexta-feira, a campanha será encerrada com um show especial apresentado só por mulheres, no projeto musical “Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá”, na Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), às 18h. Durante os eventos, caminhada e shows, autoridades das áreas de Educação e Saúde se pronunciarão sobre as condições das mulheres no país e as medidas preventivas de saúde contra o câncer de mama.

A reunião que definiu as atividades de encerramento da campanha aconteceu na última segunda-feira. Participaram da reunião representantes das secretarias municipais adjuntas de Direitos Humanos, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Turismo e Políticas Especiais. “A campanha serve como alerta às mulheres para o cuidado com a sua saúde e integridade como cidadã”, adianta a coordenadora municipal de Políticas para as Mulheres, Luciana Piredda.