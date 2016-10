‘Vermelhinhos’ saem hoje de circulação em Maricá

26/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

Criado em 2013, o sistema de Tarifa Zero registrou 349.600 viagens nas roletas dos ônibus Foto: Divulgação

Cumprindo decisão judicial, a Prefeitura de Maricá informou ontem que todas as linhas dos ‘Vermelhinhos’, ônibus com Tarifa Zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), estão suspensas desde a zero hora de hoje.



Ao tomar a decisão, o governo municipal acatou a decisão judicial da 20ª Câmara Civel do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que na semana retrasada, concedeu parecer favorável às empresas particulares de ônibus da cidade. Os empresários do setor argumentam que as operações dos ‘Vermelhinhos’, com tarfiza zero, são inconstitucionais e contrárias à Lei de Concessão Municipal criada em 2005. Em nota oficial, a prefeitura de Maricá informou ontem que discorda da sentença e que continuará recorrendo em todas as instâncias cabíveis. Na nota, a Prefeitura informou ainda que ‘considera o serviço de relevância comprovada para a população mais carente de uma cidade na qual 75% dos moradores ganham entre 1 e 3 salários mínimos’.

Desde sua implantação, em setembro de 2013, o sistema de Tarifa Zero de Maricá registrou 349.600 viagens em suas roletas e mais de 155 mil quilômetros percorridos em 4.387 etapas.

Criadas sob a lógica da necessidade inclusiva do usuário, as 10 linhas com 23 veículos na frota percorrem todas as regiões do município, sete dias por semana, 24h por dia, sem concorrer com a malha das concessionárias, a partir do eixo obrigatório representado pela RJ-106.