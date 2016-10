Guardas Municipais fazem curso especial em Maricá

24/10/2016 às 15:43h Enviado por: Rennan Rebello

Inscrições foram abertas na última quarta-feira e o início das aulas está previsto para a primeira semana de novembro Foto: Divulgação

Na última sexta­feira, professores e representantes da Comissão Organizadora do Curso de Educação em Direitos Humanos se reuniram com o secretário adjunto de Direitos Humanos, Mauro Ramos, e com o secretário adjunto de Segurança, Luiz Alberto Santos. Em pauta, a participação dos agentes de segurança no curso – uma parceria da Prefeitura com a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal – que qualificará os profissionais que atuam na área. As inscrições foram abertas na última quarta-feira (19/10) e o início das aulas está previsto para a primeira semana de novembro.





Segundo o secretário de Segurança, 20 guardas municipais já estão inscritos no curso. Para ele, a qualificação é importante já que lidam com o publico em geral. “Sempre é muito bom qualificar cada vez mais nossos profissionais. O guarda municipal lida com diversos tipos de pessoas e tem que ter o conhecimento de direitos humanos”, afirmou. As guardas municipais Janaina dos Santos Clara e Crislaine Barroso, ambas de 44 anos, aprovaram a iniciativa. Também inscrito no curso, o GM Marcos de Souza Teles, de 38 anos, acrescentou que a população passará a ter uma visão diferente do agente de segurança publica. “Este curso vai acrescentar muito em nosso trabalho diário. Nossa função é educativa, colaborativa, orientando a população e não apenas multar”, destacou.





“O publico alvo são conselheiros, membros de conselhos da Criança e do Adolescente, Direito da Mulher, do Idoso, educadores populares, militantes na área de direitos humanos e agentes públicos – funcionários da prefeitura, governo do Estado e federal, militantes do Judiciário e Legislativo. A capacitação é direcionada a educação em direitos humanos para aqueles que tratam com assuntos relacionados ao setor”, pontuou Mauro Ramos.