Pedra fundamental da nova sede do Itaprevi é lançada

23/10/2016 às 15:10h Enviado por: Rennan Rebello

A obra começou a ser realizada no dia 26 de setembro pela empresa Jag Comércio e Serviços Foto: Divulgação

Em breve, os quase cinco mil usuários do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí (Itaprevi), já poderão contar com a sede própria. Na manhã dessa sexta-feira, foi lançada a pedra fundamental da obra, que será construída em um terreno de cerca de 610 metros quadrados, doado pela Prefeitura de Itaboraí, no Centro histórico, na Praça Marechal Floriano Peixoto, 39. O construção, que foi iniciada em 26 de setembro deste ano, tem previsão de ser concluída em cinco meses.



Com a nova sede, os usuários do Itaprevi terão atendimento em no máximo cinco minutos, acessibilidade em todos os cômodos e espaço físico quatro vezes maior. O valor total da obra que é de R$ 1.718.247, 85 ( Um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e será totalmente pago com a economia realizada pelo Instituto. O Itaprevi vem promovendo uma política de austeridade administrativa e financeira que gerou a economia de mais de R$ 2,6 milhões em dois anos de gestão, a partir de 2013.

A obra foi iniciada no dia 26 de setembro deste ano e está sendo realizada pela a empresa, ganhadora da licitação, Jag Comércio e Serviços em Geral. Entusiasmada com o andamento das obras, a Presidente do Instituto, Erica Saraiva, afirmou estar muito feliz e disse que esse é um momento muito importante para o instituto, que se renova mesmo em momento de crise.

“Além das mudanças físicas, que darão mais espaço, conforto e acessibilidade total aos funcionários e usuários, inclusive com um elevador, a maior vantagem da nova Itaprevi é que por ser uma sede própria, não haverá mais despesas com aluguel. Isso vai gerar uma grande economia, importante nesse momento de crise”, disse a presidente. O ex-presidente da instituição e atual vereador, Geraldo Saraiva, responsável pelo início desse processo, aproveitou a oportunidade para agradecer ao atual Prefeito Helil Cardoso e destacou a importância de se manter na instituição a política que vem dando certo.

“Desde a doação do terreno, realizado por Helil Cardoso, sempre procuramos realizar tudo da forma mais correta possível, na forma da lei. Por isso, a demora para a o início da construção. Gostaria muito que essa forma de política correta continuasse também no próximo governo. Itaboraí só tem o que ganhar com isso, afirmou o vereador.

Toda a instalação hidráulica da nova sede terá mecanismo de reuso de água e de captação de água das chuvas, que serão destinadas a irrigação das plantas, lavagem de espaços físicos e descarga dos vasos sanitários, segundo o arquiteto da Secretaria Municipal de Obras, Vicente Alvarenga.

Haverá, ainda, o chamado telhado verde, que reduzirá a temperatura ambiente, e sistema de energia solar. Prevemos diminuir em 50% a despesa com energia elétrica com essas ações”, avalia Flávio Carvalho, presidente do Comitê de Investimentos do Itaprevi.