Circuito ecológico terá passeio gratuito domingo

20/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Circuito Ecológico de Maricá do próximo domingo é uma boa dica para moradores e visitantes Foto: Divulgação





Para quem gosta de aventuras, com trilhas e escaladas, o Circuito Ecológico de Maricá do próximo domingo é uma boa dica para moradores e visitantes. Com cinco horas de duração e muitos trechos de subidas e escalaminhadas (quando é necessário o auxílio das mãos), a trilha da Pedra do Silvado, considerada a mais pesada do circuito, é a atração do projeto, realizado pela Secretaria Municipal Adjunta de Turismo. O passeio é gratuito.

A trilha não é recomendada para pessoas que têm medo de altura, já que é o segundo ponto mais alto do município, com 640 metros de altitude. No ponto mais alto, os participantes terão uma visão panorâmica do litoral da cidade e das montanhas que dividem Maricá com os municípios de Itaboraí e Tanguá.

Inscrições - As vagas são limitadas e inscrições abriram ontem, na sede da secretaria (Praça Conselheiro Macedo Soares, Centro) ou pelo telefone 3731-5094.