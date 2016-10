Passageiros em Maricá protestam por manutenção dos ‘Vermelhinhos’

20/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

Os ônibus 'Vermelhinhos' começaram a circular há três anos, em âmbito municipal, em diferentes itinerários, com a tarifa zero Foto: Divulgação





A determinação da Justiça em retirar de circulação os ônibus de linhas municipais com tarifa zero e popularmente conhecidos como ‘Vermelhinhos’ em Maricá gerou uma pronta resposta dos usuários. Eles marcaram para o próximo dia 3, a partir de 17h, um grande ato público contra a medida em um dos pontos mais movimentados da cidade, a Praça Orlando Barros Pimentel, no Centro. A manifestação tem mais de mil convidados na página do Facebook e deverá contar com representantes de setores organizados da sociedade maricaense.

A determinação de retirada dos ‘Vermelhinhos”, pertencentes à Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá, foi dada por desembargadores da 20ª Câmara Civel do Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro, que embargaram as operações, em decisão favorável aos empresários de ônibus locais, que impetraram ação na Justiça, considerando a implantação do sistema inconstitucional por estar em desacordo com a Lei de Concessão Municipal de 2005.

Os ônibus ainda estão em circulação, mas deverão deixar de operar quando a prefeitura de Maricá for comunicada oficialmente. O governo municipal poderá recorrer da decisão, que foi dada em segunda instância.

Através da Assessoria de Imprensa, o governo municipal emitiu a seguinte nota oficial sobre a decisão: “A Prefeitura de Maricá ainda não foi oficialmente notificada sobre a decisão. Quando for, cumprirá como sempre fez, exercendo também seu direito a recorrer em defesa da população carente do município”.

Responsável pela implantação da EPT, o prefeito Washington Quaquá informou, através das redes sociais, que estará presente na manifestação do dia 3. “A luta é dura, contra interesses poderosíssimos. Se o povo se mobiliza e demonstra seu apoio, teremos com certeza mais força para sairmos vitoriosos desta luta! Nosso objetivo é que todas as linhas municipais sejam operadas por vermelhinhos públicos e gratuitos em todos os bairros! Em 2020 as concessões acabam e Fabiano Horta não vai renovar. Lá teremos todas as linhas públicas e gratuitas, mas até lá a luta contra o poder do monopólio dos transportes é grande e precisamos de todo o povo nos apoiando!”, escreveu Quaquá.