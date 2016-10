Postos de saúde de Maricá abrem para ‘Outubro Rosa’

13/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Evento visa estimular a participação popular, em especial das mulheres, na prevenção do câncer (Foto/Divulgação)





Em alusão à Campanha ‘Outubro Rosa’, a Secretaria Municipal de Saúde realizará no próximo dia 22, o dia ‘D’ de Coleta do Exame Preventivo ou Papanicolau. Todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade realizarão a coleta do preventivo e o exame físico das mamas, das 8h às 17h.

Durante o evento, serão realizadas diversas atividades educativas nos postos, tais como palestras com orientações sobre como realizar o autoexame das mamas, a importância do exame preventivo e outros temas.

“O evento visa estimular a participação popular, em especial das mulheres, na prevenção do câncer de mama através do autoexame da mama e do câncer de colo de útero, através do exame preventivo. A decisão de abrir todos os postos de saúde em um sábado tem como um dos objetivos colher o preventivo e realizar atividades de promoção à saúde”, afirma Luana Cano, coordenadora do Programa Estratégia Saúde da Família.

Segundo a superintendente de Atenção Básica, Luana Duarte, a intenção é facilitar o acesso às mulheres que trabalham ou realizam outras atividades. Durante o Dia ‘D’, as mulheres com idade a partir de 40 anos e também aquelas em que durante o exame físico das mamas, for observada a necessidade, receberão um pedido de mamografia que deverá ser agendada através da Central de Regulação, que fica localizada no anexo ao lado do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá. Informações podem ser obtidas pelo site www.marica.rj.gov.br