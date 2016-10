Acidente mata um e fere 4 em estrada de Maricá

11/10/2016 às 11:37h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Dois helicópteros foram usados para resgatar as vítimas no local onde aconteceu o acidente

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou um homem morto e quatro pessoas feridas, entre elas, uma criança de apenas quatro anos, na Estrada do Cajueiro, em Itaipuaçu, Maricá , no último fim de semana.



Um homem identificado como Paulo Alexandre Pereira Reis, de 45 anos, era motorista de um Volkswagen Gol e morreu na hora. As outras vitimas ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser resgatadas por uma Equipe do Corpo de Bombeiros. Elaine dos Santos, de 35 anos, e Isabela Nunes Pereira, de quatro, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, no (Heat), no Colubandê. Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o estado de saúde delas é estável. Andressa Larissa Nunes Reis, de 13 anos, e Amanda Letícia Nunes Reis, de 18 anos, foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio, e seguem em estado grave. De acordo com testemunhas que estiveram no local, o acidente foi ocasionado após uma ultrapassagem. O carro de passeio bateu de frente com um coletivo da Viação Nossa Senhora do Amparo, que seguia para o centro de Maricá. Equipes do Corpo de Bombeiro dos Destacamentos de Itaipu e do Colubandê estiveram no local para socorrer as vitimas junto com dois Helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas.