06/10/2016

MARICÁ

Creche é inaugurada em São José do Imbassaí

Foi entregue ontem, a Creche Municipal Pinguinho de Luz, instalada no anexo do CAIC Elomir Silva, no Marine. A principal mudança na creche foi a cobertura de áreas que antes eram abertas e onde agora funcionam o playground e o refeitório, além de uma área de circulação e a entrada principal, que ganhou uma estrutura metálica para cobertura e um recuo junto ao portão. Houve ainda pintura e colocação de novo piso. A creche atende a cerca de 200 alunos na faixa dos três anos de idade, divididos nos turnos da manhã e da tarde, com uma equipe de 16 professores e 4 auxiliares de creche, além de uma coordenadora e uma diretora pedagógica.

Pais e alunos aprovaram as novas dependências. “As salas ficaram maiores, muito boas. Gostei bastante”, sentenciou Letícia Sampaio Antunes, de 19 anos, mãe de Renan Cauê e tia de Bruna, ambos de 3 anos. Para Vitória Reis da Silva, também de 19 anos, o pequeno Cauã (de 4 anos) está mais protegido agora. “Ele e os coleguinhas vão ficar mais confortáveis, sem passar frio nem calor”, avaliou ela.